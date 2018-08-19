فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل ثوبها

المصدر: واس

شرع الفريق المعني بوضع ثوب الكعبة المشرفة الجديد بفك أركان الكسوة من المذهبات ظهر اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، حسب الخطة التشغيلية والفنية لتبديل الثوب القديم بالثوب الجديد .

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري أن هذا الإجراء متبع سنوياً، ويتخذ كبداية لمهمة تبديل الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بحلتها الجديدة فجر غد التاسع من شهر ذي الحجة يوم الوقوف بعرفات إن شاء الله تعالى .

وقال: إن المذهبات يجري فكها بطرق فنية متبعة تعمل على سلامة القطع، والمذهبات عبارة عن ستارة باب الكعبة المشرفة المصنوعة من الذهب الخالص بالجهة الشرقية ، وعدد 4 صمديات تتضمن سورة الإخلاص والموجودة في الأركان الأربعة بالكعبة المشرفة وعدد 4 قناديل (الله أكبر) والمثبتة عند خطة النية.

وكشف أن هذه المهمة تنفذ باستخدام آليات رافعة حديثة تمكن العاملين من الوصول لسطح الكعبة المشرفة و(سقالات) من نوع متحرك وثابت لتسهيل التنقل ومباشرة المهام المطلوبة بتعاون الجهات المعنية والفنية برئاسة شؤون الحرمين .