قبرص تسلم مصر مختطف طائرة الركاب المصرية

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة القبرصية اليوم الأحد أنه تم تسليم الرجل المصري الذي كان قد اختطف طائرة ركاب مصرية وتوجه بها إلى قبرص في مارس عام 2016.

يذكر أن المحكمة العليا القبرصية قضت في آخر درجات التقاضي في عام 2017 بأنه من الممكن تسليم الرجل لمصر، بحسب الإذاعة الرسمية في قبرص.

وكانت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران "إيجبت آير" في طريقها في رحلة داخلية من مدينة الإسكندرية إلى العاصمة المصرية القاهرة في التاسع والعشرين من شهر مارس عام 2016، عندما وقعت في قبضة المختطف، الذي أرغم الطيارين على تغيير مسارهم والهبوط في ميناء لارنكا القبرصي.

وكان المختطف قد ارتدى نسخة طبق الأصل من حزام ناسف كي يؤكد مطلبه. وبعد الهبوط مباشرة أطلق سراح أغلب مختطفيه الذين كان يبلغ عددهم 72 شخصا، واستطاع بقية الركاب وطاقم الطائرة وقائدها في النهاية مغادرة الطائرة بعد ذلك.

وكان السبب وراء اختطافه للطائرة هو أنه أراد رؤية زوجته وأطفاله الذين يعيشون في قبرص.