وأعرب ترامب باسمه واسم الشعب الأميركي عن خالص تعازيه لعائلتي الطالبين السعوديين، منوهاً بالعمل الإنساني وما قاما به في سبيل إنقاذ طفلين أميركيين، مؤكدا أن عملهما النبيل لن ينسى.

كما عبر الرئيس الأميركي عن تمنياته الصادقة لعائلتي الطالبين، بأن يتجاوزا هذا الوقت الصعب بفقدهما ابنيهما وأن تسهم تضحيتهما بأنفسهما بمنحهم القوة والاعتزاز نظير عملهما البطولي.

وغرق الطالبان السعوديان بينما قفزا لمحاولة إنقاذ طفلين أميركيين في نهر شيكوبي بمدينة ويلبرهام بولاية ماساشوستس الأميركية في يوليو الماضي.