انتصارات للشرعية في الدريهمي والبيضاء

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تدمير منظومة دفاع جوي من نوع «سام 6» تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء.

كما أعلن عن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة من دون وقوع إصابات. وسيطرت المقاومة اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة، على مبنى المجلس المحلي والمركز الصحي ومقر الشرطة العسكرية ومبانٍ مجاورة في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

كما حرّرت قوات الشرعية جبال الفضحتين ومفرق أعشار وجبال القرض ومفرق آل عريف وجبال الأكبار وجبال البياض بمديرية الملاجم في البيضاء.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: