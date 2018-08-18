الإمارات: ميليشيا الحوثي لن تحكم اليمن

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا يمكنها التحكّم في اليمن. وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كذب محمد عبد السلام في إشارته عن مطار أبوظبي الدولي لقناة المسيرة الحوثية»، مضيفاً أن هذا الكذب يؤكد مجدداً «أن اليمن لا يمكن أن تتحكم فيه هذه الميليشيا الإيرانية المعادية».

إلى ذلك دعت الأمم المتحدة كلاً من الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى جولة محادثات سلام بجنيف في السادس من شهر سبتمبر المقبل، وميدانياً، سيطر الجيش اليمني بدعم من التحالف على عدة جبال استراتيجية واقعة في وادي سلبة، في محافظة الجوف، في وقت دكت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيا المدعومة إيرانياً في الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية كبيرة، بالتزامن اشتباكات متقطعة بين قوات المقاومة والميليشيا الحوثية في الجهة الشرقية من مركز مديرية الدريهمي.

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