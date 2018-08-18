مقتل 12 من «الحشد» بانفجار مخزن ذخيرة وهجوم داعشي على حقول النفط

المصدر: بغداد - وكالات

أسفر انفجار مخزن ذخيرة تابع لميليشيا الحشد قرب كربلاء، مساء أمس، عن سقوط 12 قتيلاً، وفق ما أفادت مصادر. وتحدثت فرقة العباس، التابعة لميليشيا الحشد، عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق الانفجار.



من جهة ثانية، شن تنظيم «داعش» الإرهابي هجوماً الليلة قبل الماضية على حقول نفطية شرقي مدينة تكريت مركز المحافظة (170 كيلومتراً شمالي بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن شرطة حماية النفط وعناصر من اللواء 88 تصدوا لهجوم على حقول علاس النفطية في جبل حمرين «40 كيلومتراً شرقي تكريت»، والذي استمر حتى بعد منتصف الليل، وتمكنوا من طرد عناصر داعش من المواضع التي سيطروا عليها في بداية الهجوم.



وأضاف أن القوات طاردت من بقي من عناصر «داعش» في أودية جبال حمرين.

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