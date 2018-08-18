«داعش» يشن هجوماً على حقول نفطية ببغداد

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، أمس، أن عناصر تنظيم «داعش» شنوا هجوماً الليلة قبل الماضية على حقول نفطية شرقي مدينة تكريت مركز المحافظة (170 كيلومتراً شمالي بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن شرطة حماية النفط وعناصر من لواء 88 للحشد الشعبي تصدوا لهجوم على حقول علاس النفطية في جبل حمرين (40 كيلومتراً شرقي تكريت)، الذي استمر حتى بعد منتصف الليل وتمكنوا من طرد عناصر داعش من المواضع التي سيطروا عليها في بداية الهجوم.

وأضاف إن القوات طاردت من بقي من عناصر داعش في أودية جبال حمرين، موضحاً أن عبوة ناسفة يبدو أن عناصر داعش قد زرعوها انفجرت في إحدى المركبات العسكرية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها وإصابة خمسة أفراد، بينهم ضابط شرطة برتبة ملازم، كانوا على متنها إصابات طفيفة.

وما تزال عناصر داعش تتواجد في جبال حمرين بين منطقة الفتحة شرقي بيجي حتى مناطق شمالي ديالى، ويشنون هجمات شبه يومية ضد القوات الأمنية العراقية. يشار إلى أن مناطق عديدة في محافظة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية وميليشيات الحشد الشعبي والعراقيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على داعش عسكرياً في بلاده.

عملية أمنية

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني بنينوى، أمس، مقتل اثنين من عناصر «داعش» واعتقال 17 عنصراً آخر في عملية نفذتها القوات الأمنية جنوبي الموصل (400 كيلومتر شمالي بغداد). وقال العقيد صالح أحمد من شرطة نينوى إن القوات الأمنية حاصرت أمس قضاء الحضر (80 كيلومتراً جنوبي الموصل) على خلفية معلومات تفيد بتسلل عناصر من داعش إلى القضاء، وقامت بمداهمة قرى القضاء وجرت اشتباكات معهم حيث تم قتل عنصرين منهم واعتقال 17 عنصراً آخر.