شهيدان و270 جريحاً في مسيرات العودة 21

المصدر: غزة - البيان، وكالات

استُشهد فلسطينيان وأصيب أكثر من 270 آخرين بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند السياج العنصري الفاصل شرق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد الفلسطينييْن كريم أبوفطاير (30 عاماً) شرق البريج وسط القطاع، وسعدي أكرم معمر (26 عاماً) شرق رفح جنوب القطاع، وإصابة 270 آخرين برصاص الاحتلال والاختناق خلال مشاركتهم في الجمعة 21 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة التي حملت عنوان جمعة «ثوار من أجل القدس والأقصى».

وذكرت مصادر فلسطينية جنود الاحتلال أطلقوا النار بكثافة على المشاركين في المسيرات، ما أدى إلى استشهاد أبوفطاير، ومعمر، وإصابة 270 آخرين على امتداد الحدود الشرقية للقطاع.

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