شهيدان و256 جريحا برصاص الاحتلال بغزة

المصدر: وام

استشهد شابان فلسطينيان أحدهما من رفح و الآخر من دير البلح متأثرين بجراح أصيبا بها جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة أكثر من 256 فلسطينيا برصاص جنود الاحتلال، الذين أطلقوا النار صوب المواطنين الفلسطينيين بكثافة قرب مخيمات العودة شرق رفح و خانيونس و البريج و غزة.

على صعيد متصل، أطلق جنود الاحتلال النار صوب شاب فلسطيني بزعم محاولة طعن بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وزعمت مصادر اسرائيلية أن الشاب حاول طعن أحد الجنود الذين ردوا باطلاق النار عليه.