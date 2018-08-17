وصول مليون و800 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة

المصدر: مكة المكرّمة - البيان، وكالات

استمر توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة في اليوم الخامس من ذي الحجة. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة بلغ مليوناً و800 ألف و226 حاجاً. وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أنه «وصل عن طريق البر 80 ألفاً و569، وعن طريق ميناء جدة 15 ألفاً و826، وعن طريق الجو مليون و473 ألفاً و659».

إلى ذلك، وصل إلى مكة المكرمة، أمس، 500 حاج وحاجة يمثلون الدفعة الأولى من حجاج أسر شهداء فلسطين المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). واستقبل المسؤولون في الأمانة العامة للبرنامج الضيوف من أهالي الضفة الغربية بالورود و ماء زمزم والتمر والقهوة، على وقع التكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف، يتقدمهم رئيس لجنة حجاج أسر شهداء فلسطين علي الزغيبي، وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان وطواقم التمريض ورجال الكشافة. وعند اكتمال مراسم الاستقبال جرى تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال المجاني، إضافة إلى حقيبة تضم إحتياجات الحاج، اليومية.

تنفيذ خطوات

في الأثناء، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الانتهاء من وضع خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام، 1439 هـ، وفق مقاييس أداء عالية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن في مؤتمر صحافي إن الخطة ستهتم بالتعامل مع اﻷفواج التي تتوافد على المملكة عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، عبر العديد من الخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، ومنها برنامج التأشيرة الإلكترونية في أكثر من دولة، فضلاً عن تجربة البطاقة الذكية مع عدد من حجاج روسيا.

خدمات

وتقدم وزارة الحج خدمات تقنية متقدمة للحجاج في تطبيق «مناسكنا» على الهواتف الذكية، كما قامت بتفعيل آليات متابعة عالية الدقة، للوقوف على ما تقدمه مؤسسات وشركات حجاج الداخل والخارج والتأكد من فاعلية كافة الأنظمة الإلكترونية والتشغيلية.

وربطت الوزارة جميع الجهات العاملة والمشاركة في منظومة الحج والعمرة بمسار إلكتروني، لتقليص مدة الإجراءات ومراقبة مستوى تقديم الخدمة، ما يشكل نقلة نوعية للأعمال في الحج والعمرة. وأطلقت الوزارة خدمة الترجمة الذكية تحت شعار «نستقبلكم بلغات العالم»، فضلاً عن خدمات التذكير بمواعيد التفويج، والمسارات المحددة لكل فئة من خلال الملف الشخصي للحاج على التطبيق.

مبادرات

وأفادت الوزارة بأنها قدمت العديد من المبادرات هذا العام، منها منصّة «ضيف» الإلكترونية، وهي منصة مبتكرة تدعم أكثر من 17 ألف حافلة وتقدم خدمات الإدارة والإرشاد والتوزيع للحافلات، لا سيما في أوقات الذروة، فضلاً عن مبادرة «اشتاقت لكم مكة»، ومنصّة «كن عوناً»، وهي منصة إلكترونية تعمل على تنظيم سير عمل الفرق التطوعية ومهامها في خدمة ضيوف الرحمن.

وبلغ عدد الخدمات الميدانية 720 مكتباً لخدمة أكثر من مليوني حاج، وفق الأعداد المستهدفة لحج هذا العام، لتوفير كافة الخدمات من التوجيه والتوعية وإرشاد التائهين والاطمئنان على الحجاج المرضى ومتابعة حالاتهم الصحية.

رؤية

وبثت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق رؤيتها لحج رؤية 2030، الذي سيصل فيه الذكاء الاصطناعي إلى ذروته، حيث سيعتمد الحاج على بطاقة ذكية تمكنه من تنفيذ إجراءات دخوله البلاد، وركوب قطارات ومترو المناسك، إضافة إلى سوار إلكتروني يحتوي على كل تنبيهات الحج، بدءاً من عدّ أشواط الطواف، وانتهاء ببقية المناسك، لإرشاد الحاج لمواقيت أداء فرضه وتجنّب اصطدام الحشود، أو حدوث أي فوضى قد تعكر عليه حجّه، وسمَّاعة أذن تكسر حاجز اللغات وتمكّن كل حاج من التواصل مع غيره مهما كانت لغته دون عناء، إلى غير ذلك من أنظمة إنذار مبكر ومراقبة لاستباق أي حدث.

اقرأ أيضاً:

ـــ فنانة تجسّد رحلة الحج في لوحات من قماش الإحرام

ـــ تعاون الحجاج يعزّز أداء الفريضة