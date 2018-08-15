إيقاف رحلات الحج القادمة إلى مطار جدة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السعودي عبدالحكيم التميمي إيقاف جميع رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اعتباراً من مساء "الخميس" عدا الرحلات المستثاة لأي ظرف طارئ، مشيراً إلى أن جميع صالات الحج ستتحول إلى مغادرة بدلاً من قدوم.

وبحسب "سبق" السعودية قال التميمي في لقاء مع القناة السعودية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة أن مطار الطائف سيكون مساندا لمطار الملك عبدالعزيز إضافة لمطار ينبع حيث سيكون له دور في استقبال الحجاج ويساند مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأضاف التميمي أنه يوجد بالمملكة 27 مطاراً وهناك مطارات جديدة سيتم إنشاؤها، وأن الجهات الحكومية في المطارات تعتبر شركاء للطيران المدني لتحسين أداء تلك المطارات.

وبين أن مساحة صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة تبلغ 5010 كم وتحتوي على 26 موقفا للطائرات، لافتا إلى أن الهيئة لديها عناصر نسائية في أقسام الملاحة الجوية والسلامة والأمن بمطار جدة.

وكشف عن أن مطار جدة الجديد يسير على برنامج مدروس وأنه مجهز بتقنية عالية جداً ويتسع لأكثر من 90 طائرة، منوها إلى أنه تم اليوم استقبال أكثر من ٧٨٤ الف مسافر عن طريق مطار الملك عبدالعزيز و٦٥٤ مسافراً من مطار الأمير محمد بن عبد العزبز بالمدينة المنورة.