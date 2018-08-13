السعودية تستقبل ضيوف الرحمن بالورود

المصدر: Ⅶ مكة المكرمة - وكالات

تعمل الوزارات والمؤسسات في السعودية كخلية نحل لإنجاح حج هذا العام وللتسهيل على ضيوف الرحمن ضمن حزمة خدمات تتوجها الورود.

وخصَّصت وزارة الصحة موقعاً إلكترونياً للحج يضم عدداً من النصائح التوعوية التي يحتاجها الحاج بلُغات عدة، ضمن جهود الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن، حيث تقدم مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية ضمن حملتها التوعوية «حج بصحة»، حيث ركزت اهتمامها على أكثر الحالات المتوقع أن يتعرض لها الحجاج، ومنها حالات ضربات الشمس والتسمم الغذائي.

وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حجاج بيت الله الحرام بالحرص على الابتعاد عن جميع المعاصي وترك كل ما يسبِّب الشحناء والبغضاء بينهم وبين إخوانهم الحجاج من الجدال والمِراء والهتافات التي تثير العداوات.

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