السعودية تخدم الحجاج إلكترونياً بلغات عدة

المصدر: Ⅶمكة المكرمة - وكالات

خصّصت وزارة الصحة السعودية موقعاً إلكترونياً للحج يضم عدداً من النصائح التوعوية التي يحتاج إليها الحاج بلغات عدة على الرابط:

https://www.moh.gov.sa/Hajj/Pages/default.aspx.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن، وتقدم مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية ضمن حملتها التوعوية «حج بصحة»، إذ ركزت اهتمامها على أكثر الحالات المتوقع أن يتعرض لها الحجاج، ومنها حالات ضربات الشمس والتسمم الغذائي.

وصممت الصحة رسائل التوعية في موقعها الإلكتروني، متضمنةً أنواع اللقاحات المطلوبة قبل الحج، وإرشادات أثناء الحج، وتعليمات لمرضى الأمراض المزمنة، وكيفية التعامل معها بالحج، وللمرأة والطفل. كما تقدم الصحة رسوماً مبسـطة، ورسائل قصيرة بعدة لغات، تشمل نصائح وإرشـادات للحجاج تدعوهم إلى العمل بها تجنباً لحالات التســمم الغذائي وضربات الشمس.

يُذكر أن «الصحة» أطلقت حملة بعنوان «حج بصحة» على «تويتر»، قدمت من خلالها الكثير من الرسائل التوعوية والصحية.

وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حجاج بيت الله الحرام بالحرص على الابتعاد عن جميع المعاصي، وترك كل ما يسبِّب الشحناء والبغضاء بينهم وبين إخوانهم الحجاج من الجدال والمراء والهتافات التي تثير العداوات.

وقالت الهيئة، في بيان أمس: «قال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، وذلك حتى تكون الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصـفاء، والبعد عن كل ما يسبِّب الفرقة والاختلاف».

ودعت الحاج إلى الحرص على أداء شعائر الحج ومناسك هذه الشعيرة العظيمة، مهتدين ومقتدين في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم امتثالاً لأوامر الله عز وجل.