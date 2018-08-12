المؤبد لـمرشد الاخوان في أحداث البحر الأعظم

المصدر: د ب أ

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بالسجن المؤبد على قيادات من جماعة الاخوان المسلمين من بينها مرشد الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم".

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل بالسجن المشدد 15 عاما وزير التموين الأسبق باسم عودة، وبالسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين في نفس القضية التي تعود أحداثها في عام 2013 .



كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بـ "ارتكاب جرائم التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة في نفس القضية بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.