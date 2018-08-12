غدر الإرهاب يضرب في الأردن

المصدر: عمّان - وكالات

دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص غربي عمّان. وأكدت وقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة كل ما يطول أمنه واستقراره، وفي الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وكانت عبوة ناسفة بدائية الصنع وراء انفجار حافلة الدرك في الفحيص، ما أدى إلى مقتل رقيب وإصابة 6 من أفراد الدورية، أعقبها حملة دهم أمنية في مدينة السلط غربي عمّان، قتل خلالها ٤ من رجال الأمن وألقي القبض على 3 إرهابيين.

وأظهر مقطع فيديو مبنى من ثلاثة طوابق ينهار أثناء عملية الدهم، أسفر عن إصابة 20 أردنياً، حيث عمد الإرهابيون الذين كانوا يتحصنون فيه إلى تفجيره بعد رفضهم تسليم أنفسهم للسلطات. وقالت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات إن إرهابيين عمدوا إلى تفجير منزل كانوا يتحصنون به بعد رفضهم تسليم أنفسهم للسلطات.

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