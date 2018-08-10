استشهاد 4 فلسطينيين في غزة

المصدر: Ⅶ غزة - عواصم، وكالات

نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وذلك بعد جولة تصعيد من قِبل جيش الاحتلال أدت إلى سقوط 4 شهداء بينهم سيدة حامل وطفلتها وإصابة نحو 20 مدنياً، إلا أن المجلس الأمني المصغر للاحتلال أبقى الباب مفتوحاً أمام استئناف العدوان.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مواقع تدريب تابعة لفصائل فلسطينية وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقال مسؤول فلسطيني في القطاع إن الغرفة المشتركة للفصائل تعلن توقف كل عمليات الردّ، سواء إطلاق النار أو القصف بالصواريخ، حيث تعتبر الفصائل أن جولة التصعيد انتهت ردّاً على العدوان الإسرائيلي.

وتابع: «لكن الأمر مرتبط بسلوك الاحتلال. في حال ارتكب أياً من جرائمه ستدافع المقاومة عن شعبها ولن تقف مكتوفة الأيدي».

وقال مسؤول آخر في الغرفة: «نحن أوقفنا تماماً عمليات التصعيد، وقد أبلغنا الوسطاء بقرار الفصائل، وبدورهم قاموا بإبلاغ الاحتلال». إلى ذلك، حشدت «الهيئة الوطنية» للمشاركة اليوم في جمعة «لغزة الحرية والحياة»، رداً على القصف الإسرائيلي.

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