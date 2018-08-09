وفاة رهينة سورية جديدة من مخطوفي السويداء

المصدر: ا ف ب

توفيت امرأة مسنة من بين الرهائن الذين خطفهم تنظيم داعش من محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد مصدر محلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، في واقعة هي الثانية خلال أسبوع.

وكانت المرأة البالغة 65 عاماً في عداد أكثر من ثلاثين شخصاً خطفهم التنظيم الارهابي اثر شنه سلسلة هجمات متزامنة في 25 يوليو على محافظة السويداء،وأقدم التنظيم الأسبوع الماضي على اعدام شاب من المخطوفين.

وقال مدير شبكة "السويداء 24" المحلية للأنباء نور رضوان لوكالة فرانس برس إن "التنظيم تواصل مع وفد التفاوض المحلي بعد انقطاع لأيام عدة وأبلغهم بوفاة المرأة المسنة نتيجة المرض وأرسل صورة لجثمانها".

ونقل عن عائلتها إنها كانت تعاني مشاكل صحية في القلب وداء السكري، وهي من بين أكبر النساء المخطوفات لدى التنظيم.

ولم تتمكن العائلة من التحقق من سبب الوفاة، خصوصاً أن لا معلومات متوافرة عن ظروف ومكان احتجاز المخطوفين.