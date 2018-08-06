الجبير: لن نقبل أي تدخل بشؤوننا وسنتعامل بحزم

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، إن "المملكة لا تتدخل في شؤون الغير ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية وسنتعامل بحزم".
وأضاف الجبير أن الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، مؤكدا أن "إيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم".
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.
وقررت السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.
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