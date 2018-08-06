قرقاش : الإمارات تقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم الاثنين، وقوف الإمارات إلى جانب السعودية في الدفاع عن سيادتها وقوانينها.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها وإتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة".

وأضاف " اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض.".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، الأحد، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.