السعودية تعلن استئناف تصدير النفط عبر باب المندب

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءًا من اليوم السبت.

ونقلت وكالة الانباء السعودية ( واس) اليوم عن الفالح قوله إن ذلك جاء بعد أن أكّدت قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، أنها اتّخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحرالأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد الفالح على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر هي مصلحة دولية مشتركة و يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤلياته تجاهها.

وكانت المملكة قد أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في الخامس والعشرين من يوليو الماضي في أعقاب المحاولات الإرهابية الفاشلة التي قامت بها المليشيات الحوثية التابعة لإيران ضد ناقلتي نفط سعوديتين.

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