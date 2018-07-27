السعودية تعلّق تصدير النفط عبر «المندب» والكويت تدرس المثل

المصدر: الرياض، الكويت - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أنها «تعلق مؤقتاً» جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على ناقلتي نفط كبيرتين، فيما أفادت الكويت أنها تدرس الأمر.



وأعلن وزير النفط السعودي خالد الفالح في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية «تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بشكل فوري مؤقت...إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة».

وقال، في بيان، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية هاجمت ناقلتي نفط سعوديتين عملاقتين في البحر الأحمر صباح الأربعاء، ما ألحق ضررا طفيفا بإحداهما.



وأضاف «لم تقع، بحمد الله، أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الذي كان - لا قدر الله - سيؤدي إلى كارثة بيئية، ويجري الآن سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي».

وأكد أن تهديدات الميليشيا «الحوثية الإرهابية» لناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.



وبحسب ما أفادت شركة آرامكو في بيان، تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية «البحري» تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر.

وأضاف البيان إن احدى الناقلتين تعرضت أثناء هذا الهجوم «لأضرار طفيفة دون أن تقع أية إصابات». وتابعت الشركة إن القرار بتعليق تصدير النفط اتُخذ لضمان «سلامة الناقلات وطواقمها وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام».



من جهته، قال مسؤول كويتي أمس، إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.



وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية ردا على سؤال لرويترز «الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن». وشدد الخشتي على أنه «لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شيء مدروسا وبعدها نقرر».



تأثير



وأفاد الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الكويتي طلال الخالد الصباح أن تأثیر الاستهداف في مضیق باب المندب على نقل النفط الكویتى محدود.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصباح الذي يشغل أيضا موقع الرئیس التنفیذي لشركة ناقلات النفط الكویتیة القول إن عشرة بالمئة فقط من صادرات النفط الكويتية تعبر المضيق وإن نحو 90 بالمئة تتجه إلى دول جنوب شرق آسیا ولا تعبر باب المندب. وأوضح أن أغلب الناقلات الكویتیة التي تعبر باب المندب تكون محملة بالمشتقات البترولیة.



وأضاف إن لدى شركة ناقلات النفط الكویتیة العدید من الخطط الاحترازیة لضمان سلامة وأمن تصدیر النفط الكویتي وخططا بدیلة فى ظل ما یحدث من توترات سیاسیة فى المنطقة بما فيها تلك الحاصلة عند مضیق باب المندب.



وتمر معظم الصادرات من الخليج، التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضاً، عبر مضيق باب المندب. وتدفق نحو 4.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة عبر هذا الممر المائي في 2016 صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ولا يزيد عرض مضيق باب المندب، حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج عدن في بحر العرب، على 20 كيلومترا، ما يجعل مئات السفن هدفا سهلا.





اجتماع مهم



ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في جدة، أول من أمس، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية. واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، إضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. جدة - وكالات