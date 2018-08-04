التحالف: الحوثيون ارتكبوا مجزرة الحديدة

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

شدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن التحقيق الذي أجرته قوات التحالف العربي وتم تنفيذه مع حلفاء غربيين في حادثة الحديدة أثبت أن الأضرار ناجمة عن قذائف الهاون التي أطلقت من أراضٍ يسيطر عليها الحوثيون، مؤكداً في تغريدات نشرها باللغة الإنجليزية على حسابه أن التحقيقات أكدت أن التحالف لم يقم بأية عمليات بالقرب من مستشفى الثورة بالحديدة، وأن النتيجة هي «صفر عمليات للتحالف».

وفيما دانت الحكومة اليمنية المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بقصفها مستشفى الثورة وسوق السمك بقذائف الهاون، عرض الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أدلة تؤكد ارتكاب الميليشيا المدعومة من إيران لعملية استهداف المستشفى وسوق السمك، وقال في مؤتمر صحافي عقده بالرياض، مساء أمس، إن ميليشيا الحوثي قصفت الموقعين من معسكر الأمن المركزي، الذي يبعد نحو 2.5 كيلومتر عنهما. معرباً عن استنكار التحالف للهجوم.

إلى ذلك جددت دولة الإمارات موقفها الثابت والداعم لمجهودات المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، وأكدت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة على حسابها الرسمي على «تويتر» عقب لقاء لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، ومندوب السعودية السفير عبدالله المعلمي، بالمبعوث الأممي. في الأثناء، دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط السياسي على ميليشيا الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس، حتى يقبل بمجهودات الحل السياسي. وميدانياً، تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في عدد من جبهات القتال وأحرزت قوات الشرعية تقدماً في عدد من المحافظات محررة بعض المواقع الاستراتيجية.

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