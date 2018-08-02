كوريا الجنوبية تصدر نظام الطائرات بدون طيار إلى تونس

المصدر: د ب أ

بدأت بوسان الكورية الجنوبية تصدير نظام الطائرات بدون طيار إلى تونس .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب بلدية بوسان ومؤسسة بوسان تكنو بارك اليوم الخميس أن حفل التوقيع على مشروع بناء نظام بوسان لاستخدام الطائرات بدون طيار أقيم مؤخرا في وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس بحضور مسؤولي بنك التنمية الأفريقي والحكومة التونسية.

وأضافت يونهاب أنه خلال حفل التوقيع ، أعلن مسؤولون في الحكومة التونسية ومؤسسة بوسان تكنو بارك عن خطة مفصلة لإنجاح مشروع بناء النظام لاستخدام الطائرات بدون طيار، ووقعوا على اتفاق التعاون التقني للثورة الصناعية الرابعة.

ولفتت الوكالة إلى أن مشروع بناء نظام بوسان لاستخدام الطائرات بدون طيار حصل على الموافقة النهائية خلال اجتماع التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي على المستوى الوزاري الذي عقد في شهر مايو الماضي في بوسان على هامش الاجتماع السنوي الأخير لبنك التنمية الأفريقي.

وسيقوم مكتب بلدية بوسان ومؤسسة بوسان تكنو بارك بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي ببناء نظام استخدام الطائرات بدون طيار وتدريب الخبراء في الطائرات بدون طيار في ولاية سيدي بوزيد التونسية في الفترة من سبتمبر القادم وحتى أبريل 2019 .

وذكرت الوكالة أنه "سيتم تقديم 991 ألف دولار من صندوق التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي لدعم هذا المشروع" الذي "من المتوقع أن يستخدم نظام الطائرات بدون طيار لخلق بيئة مثلى لزراعة المحاصيل".