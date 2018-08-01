العاهل المغربي يعفي وزير الاقتصاد والمالية من مهامه

المصدر: د ب أ

قرر ملك المغرب، محمد السادس، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، حسبما ذكر بيان للديوان الملكي .

وأوضح البيان أن "القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".

وكانت تصريحات صادرة عن بوسعيد، داخل البرلمان المغربي فقد أثارت جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن وصف فيها المشاركين في حملة لمقاطعة منتجات شركات ثلاث بالمملكة المغربية، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، بـ"المداويخ".

وعبّر عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استعمال مسؤول حكومي رفيع المستوى لمثل هذه الألفاظ، للهجوم على المقاطعين داخل البرلمان، كما استغربوا عدم تدخل أي من البرلمانيين لمطالبته بسحب كلامه.

واعتبر الناشطون أن السكوت على تصريح وزير الاقتصاد والمالية يعد إهانة كبيرة للمغاربة بكل فئاتهم وأعمارهم.