السعودية ترحّب بـ 25 ألف حاج يمني

المصدر: واس

رحب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بالحجاج اليمنين لحج هذا العام 1439هـ..

وأكد عبر حسابه على "تويتر" إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أنهت إجراءات تفويج عدد 25 ألف حاج يمني من محافظات اليمن كافة من دون استثناء أو تمييز.

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أول من أمس أنها أنهت الترتيبات والاستعداد لاستقبال الحجاج اليمنيين القادمين من الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة، والذين يبدأ توافدهم لزيارة بيت الله الحرام في 20 ذي القعدة 1439هـ.

وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد اليمني د. أحمد عطية، أنه تم الانتهاء من الترتيبات لاستقبال 25 ألف حاج يمني من كل المحافظات اليمنية، وذلك عبر المنفذ البري الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية، منفذ الوديعة.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام: انتهينا من الترتيبات فيما يتعلق بالنقل والتغذية والسكن والتأشيرات، ولم يبق الآن إلا دخول حجاج اليمن من منفذ الوديعة، وتفويجهم ونقلهم إلى المشاعر المقدسة.

وأضاف عطية: "سيصل هذا العام قرابة 25 ألف حاج يمني من كل مناطق اليمن سواء الخاضعة للحكومة الشرعية أو المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي".