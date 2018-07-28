السيسي يرقي وزير الدفاع لرتبة فريق أول

المصدر: رويترز

رقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت وزير الدفاع والإنتاج الحربي المعين حديثا محمد أحمد زكي لرتبة فريق أول من رتبة فريق.

وكان زكي قائدا للحرس الجمهوري عندما عُين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي يوم 14 يونيو في حكومة مصطفى مدبولي. ويشغل وزير الدفاع أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة.

واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف اسماعيل بعد أداء السيسي اليمين القانونية لولاية ثانية.

وأعلن السيسي ترقية زكي على الهواء مباشرة قبيل إعلانه افتتاح مؤتمر دوري للشباب في جامعة القاهرة يغطيه التلفزيون المصري وتستمر أعماله يومين.