الإمارات تدعو لموقف عربي ودولي حاسم ضد الاعتداءات الإسرائيلية

المصدر: دبي - البيان، ووكالات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين تحدٍ خطير ومستمر، والتصعيد عبر هذه الاعتداءات بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها لا بد من مواجهته عبر موقف عربي ودولي حاسم.



وتأتي تغريدة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامه عبر باب المغاربة، وألقت القنابل الصوتية والغاز السام بكثافة باتجاه المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة، وأخلته من المصلين ومنعت الدخول إليه، في وقت استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، برصاص الاحتلال خلال الجمعة الـ18 من مسيرات العودة في قطاع غزة.