سفارة الإمارات في بيروت: ما سمي بـ "الإمارات ليكس" عار عن الصحة

المصدر: البيان الالكتروني

فند المكتب الإعلامي في سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت ما ورد في ملف نشرته صحيفة "الأخبار" في عددها رقم 3521 الصادر يوم السبت 2018/7/21 بعنوان "الإمارات ليكس: ابن زايد يريد اخضاع مسقط" تضمن تقارير أفادت الصحيفة بأن مصدرها وثائق ومراسلات دبلوماسية مسرّبة من سفارة دولة الامارات في مسقط، وأن هذا الملف سيشمل نشر وثائق أخرى من تسريبات مصدرها سفارات الدولة في الخرطوم وبغداد والرباط

وأوضح المكتب ما يلي:

أولاً: إن التقارير المنشورة في الصحيفة المذكورة أعلاه عارية عن الصحة تماما ولا علاقة لها بأية مراسلات دبلوماسية إماراتية، وهي من نسج خيال كاتبها وتفتقد إلى المصداقية والمهنية المطلوبة من وسائل الإعلام.

ثانياً: أصبح واضحا أن نشر الأخبار لملف ما يسمى "الامارات ليكس" يأتي امتداداً لما كانت الصحيفة قد بدأته من فبركة طالت سفارتي الدولة في بيروت وواشنطن، واستكمالاً لسعيها تشويه صورة دولة الامارات وعلاقاتها بالدول العربية.

ثالثا: كما غدا واضحا أن المال القطري يسيّر هذه التقارير المفبركة ويستغل الساحة اللبنانية الإعلامية في استهداف دولة الإمارات.

رابعا: تؤكد السفارة مجددا أن سعي قطر وعبر الأخبار وغيرها للتعرض لدولة الإمارات من خلال التقارير الكاذبة ما هو إلا تغطية للموضوع الأساسي في أزمة قطر، ألا وهو دعم الدوحة للتطرف والإرهاب وسجلها في التدخل في شؤون الدول العربية لتقويض أمنها واستقرارها.

ويهيب المكتب الاعلامي بسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت المسؤولين اللبنانيين الذين ينادون دائماً بأفضل العلاقات مع دول الخليج العربي اتخاذ الخطوات الرادعة والكفيلة بألا يتحول لبنان الى ساحة إعلامية تروج من خلاله الأخبار الكاذبة، وبمنع تكرار هذا النوع من التجاوزات التي تفتقد المصداقية والمهنية وتحوّل بعض وسائل الاعلام اللبنانية الي أدوات لخدمة الأهداف القطرية المشبوهة.

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