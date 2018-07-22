مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المصدر: وام

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" وذلك على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة وقاموا بجولة في ساحاته وأدى العديد منهم الصلوات في الساحات.. فيما أخرجت شرطة الاحتلال بعض المتطرفين اليهود من المسجد.

وبلغ عدد المقتحمين حتى الساعة 9 صباحا 500 متطرف.. بينما انتشرت على أبواب المسجد الأقصى شرطة الاحتلال بكثافة ونصبت السواتر الحديدية على الأبواب واحتجزت هويات الوافدين للمسجد قبل السماح لهم بالدخول.

وفي ساعات متاخرة من مساء أمس نظم المئات من المستوطنين مسيرة في مدينة القدس داخل أسوار البلدة القديمة وعلى أبواب الأقصى وفي الشوارع المحاذية للبلدة وأدوا الصلوات وشكلوا حلقات الرقص والغناء ورددوا شعارات ضد العرب والمسلمين.

وكثفت جماعات الهيكل المزعوم خلال الأيام الماضية من الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى هذا اليوم إحياء لذكرى "خراب الهيكل".

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في أحياء مدينة القدس.