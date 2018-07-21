الشرعية تتقدم في صعدة وتحشد لتحرير زبيد

المصدر: عدن - البيان، وكالات

واصلت قوات الشرعية اليمنية تقدمها في مختلف الجبهات، حيث حققت وبإسناد من التحالف العربي، تقدماً نوعياً في جبهة علب بمحافظة صعدة.

وباتت على مقربة 5 كيلومترات فقط من مركز مديرية باقم، في وقت وصلت تعزيزات جديدة من ألوية العمالقة والمقاومة اليمنية جنوب الحديدة وانتشرت في مديرية التحيتا من الساحل وحتى عمق الوادي، استعداداً لمعركة تحرير مدينة زبيد، والسيطرة على آخر طريق لإمدادات الميليشيا والذي يربط زبيد بمدينة باجل شمال الحديدة.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من مركز مديرية باقم، في عملية عسكرية واسعة بإسناد من التحالف.

وشن الجيش بدعم من التحالف، هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا الحوثية المتمركزة فوق سلسلة المرتفعات الجبلية على الخط المؤدي إلى مركز مديرية كتاف في صعدة. كما أفشلت القوات المشتركة، في الحديدة، محاولة تسلل للميليشيا في إحدى مناطق مديرية بيت الفقيه. وأعلنت قوات النخبة الشبوانية، أمس، مقتل 6 من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وجرح آخرين في عملية عسكرية نوعية نفذتها في محافظة شبوة.

إلى ذلك، وزع الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على أهالي مديرية الريدة وقصيعر إحدى مديريات محافظة حضرموت، كما وزع 300 سلة غذائية على الأسر الفقيرة بمديرية الشعيب التابعة لمحافظة الضالع، بينما واصل دعمه لقطاع التعليم في محافظة شبوة من خلال تشييد قاعات جامعية بعتق عاصمة شبوة.