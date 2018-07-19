مسؤول قطري يعترف بدفع 50 مليون دولار لحزب الله اللبناني

المصدر: Ⅶ دبي - البيان، وكالات

بعد أن فضحت قناة بريطانية، بالدليل القاطع، دعم قطر للإرهاب، تحاول الدوحة يائسةً نفي هذه الحقيقة الدامغة بمبررات واهية لا تنطلي على أحد، إذ ادعى مسؤول قطري أن 50 مليون دولار قُدمت لميليشيا «حزب الله» هي «مساعدات إنسانية وتنموية».

وبعدما أظهر تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، نشرته الثلاثاء الماضي، تورط «تنظيم الحمدين» في دعم جماعات وأفراد صنّفتهم الولايات المتحدة بأنهم إرهابيون، حاول ممثل لـ«تنظيم الحمدين» عبثاً الالتفاف على الحقائق الدامغة، مقدّماً للقناة البريطانية مبررات هشة ومخجلة، متستراً بـ«المساعدات الإنسانية والتنمية»، مقدّماً بذلك دليل إدانة جديداً على مدى تورط النظام القطري وعدم أهليته لتولي مصير شعبه، حيث لا يمكن لعاقل قبول مبرر دعم الجماعات المصنفة إرهابية التي ارتكبت العديد من الجرائم في العالم، كحزب الله اللبناني، بـ50 مليون دولار، بحجة «التنمية».

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