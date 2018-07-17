القبض على "عميلة" روسية في واشنطن

المصدر: د.ب.أ

أعلنت وزارة العدل الأميركية، "الاثنين"، القبض على امرأة روسية، واتهامها "بالتآمر من خلال لعب دور العميل لصالح روسيا الاتحادية داخل الولايات المتحدة."

وحددت وزارة العدل اليوم هوية المشتبه بها على أنها تدعى "ماريا بوتينا"، وهي من سكان العاصمة الأميركية، حيث تواجه اتهامات "بإقامة علاقات مع أشخاص أميركيين والتسلل إلى منظمات لها تأثير في السياسة الأميركية ، بهدف خدمة مصالح الاتحاد الروسي".

وقالت وزارة العدل إنه منذ عام 2015 وحتى أوائل عام 2017 عملت بوتينا "وفقا لتوجيهات مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الروسية". وأفادت الوزارة بأن هذا المسؤول الروسي يخضع للعقوبات.

وأضافت الوزارة أن المشتبه بها تمكنت من الدخول والإقامة بالولايات المتحدة عقب الحصول على تأشيرة دراسية.

وتأتي هذه الاتهامات عقب إدانة 12 مسؤولاً في المخابرات العسكرية الروسية الأسبوع الماضي بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016 ، وبعد ساعات من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين.