جهود مصرية تكبح أكبر عدوان على غزة

المصدر: Ⅶ غزة - البيان، وكالات

نجحت الجهود المصرية في كبح أكبر عدوان إسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2014، إذ توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إثر تصعيد واسع تخللته غارات إسرائيلية كثيفة على القطاع، أسفرت عن استشهاد طفلين فلسطينيين وإصابة 15 على الأقل.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنه تم التوافق على وقف إطلاق النار بعد الاتصالات المكثفة وفق تفاهمات القاهرة لعام 2014.

وأوضحت أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة، «على أن يلتزم الاحتلال وقف العدوان»، مؤكدةً حق المقاومة في الرد على أي انتهاك إسرائيلي.