تونس ترفض إعادة حارس سابق لبن لادن إلى ألمانيا

المصدر: د ب ا

قالت السلطات القضائية التونسية اليوم السبت إنها لا تعتزم إعادة ترحيل حارس بن لادن السابق سامي ا. إلى ألمانيا، حيث يصنف من قبل أجهزتها الأمنية "بالخطير".

وكان سامي ا. قد رُحل من قبل السلطات الألمانية صباح أمس الجمعة إلى تونس. وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب التونسي سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لدينا قضاء مستقل والذي يحقق معه. وعليه يجب انتظار نتائج التحقيق".

وأضاف السليطي "تتوفر لدى السلطات التونسية ومنذ يناير من هذا العام معلومات تفيد بأن سامي أي ا. ربما شارك في "نشاطات إرهابية" في ألمانيا وفي أفغانستان.

وتابع السليطي أنه ولهذا السبب تم وضع الرجل تحت الحجز الأمني فور وصوله إلى تونس ويتم التحقيق معه منذ ذلك الحين، حسب قول السليطي.

من جانب آخر، قالت دوائر حكومية تونسية إن السلطات في تونس لم تتلق لحد الآن أي إشارة أو استفسار من الجانب الألماني بشأن هذه القضية.

وتابعت أن السلطات التونسية تابعت "قضية الخطأ" في ترحيل المشتبه به عبر الصحافة فقط، حسب ما أفاد به مكتب رئيس الورزاء التونسي يوسف الشاهد. وبذلك تكون السلطات التونسية هي المسؤولة عن هذه القضية حاليا، حسب المصدر الأخير.