قتلى وجرحى بانفجار قرب القصر الرئاسي في الصومال

المصدر: د ب أ

ذكرت إذاعة شبيلي الصومالية، أن انفجاراً وقع اليوم السبت، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتأكد مقتل ثلاثة جنود على الأقل وإصابة أربعة آخرين، في الهجوم، الذي كان يستهدف مقر مفوض الشرطة بولاية "ساوث ويست".

وذكر شهود عيان أن رئيس الشرطة ومسؤولي أمن آخرين لم يتعرضوا لاذى بسبب القنبلة اليدوية التي تمت إلقاؤها على منزله.

ونقلت الإذاعة عن أحد السكان المحليين قوله، عبر اتصال هاتفي من بلدة "بيدوا" إن "هؤلاء القتلى والمصابين في الهجوم بقنبلة كانوا من حراس الأمن".

وأعلنت جماعة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم، الذي بدا أنه محاولة اغتيال ضد مسؤولين أمنيين رئيسيين في المبنى.