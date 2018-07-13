سفارة السعودية في مصر تنفي مسؤوليتها عن رسالة تحذر من عصابات تبتز السعوديات

المصدر: واس

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية مسؤوليتها عن الرسالة الصوتية المزعومة التي انتشرت على تطبيق "واتساب" منسوبة لأحد موظفيها، تحذر من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم إنها تلقت العديد من الاستفسارات حول رسالة صوتية مزعومة منسوبة لأحد موظفيها ، مؤكدة " أنه لم يثبت للسفارة ذلك وأنها توضح بأن أي تحذير أو تنبيهات أو معلومات يقتضي نشرها، فإن ذلك يتم بشكل رسمي عبر بيانات السفارة الصحفية وفي حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا ثبت للسفارة دقة وموثوقية المعلومات وبالتنسيق مع جهات الاختصاص في البلدين".

وشدد البيان على عدم مسئولية سفارة المملكة بمصر عن أي معلومات يتم نشرها وتداولها "بشكل اجتهادي فردي خارج إطار قنواتها الرسمية".

وأكدت السفارة أنها لن تتوانى من جانبها عن نشر أي معلومات أو تنبيهات بشكل رسمي ،إذا ما اقتضى الأمر ذلك حرصا منها على أمن وسلامة المواطنين.