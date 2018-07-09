الاحتلال يتوغل في غزة ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

المصدر: وام

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق مخيم البريج في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن 4 جرافات عسكرية إضافة إلى آلية عسكرية واحدة توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما فتحت الزوارق الحربية فجر وصباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.. بينما استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

على صعيد متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 10 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم.

من ناحية أخرى اقتحم ثلاثة من أعضاء الكنيست المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى بعد أن تمكنوا من الحصول على موافقة من مسؤول أمن الكنيست ومفوض الشرطة الإسرائيلية وقائدها في القدس.