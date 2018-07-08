مقتل بطل كمال الأجسام السوداني «جيقي» في الدوحة

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبد اللطيف جيقي مصرعه رميا بالرصاص قرب نادي السد بالدوحة.

ووفقاً لموقع ( عكاظ) فإن البطل السوداني المقيم في دولة قطر والحاصل على عدة بطولات وميداليات في كمال الأجسام لم يعرف عنه أي نشاط سياسي إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامض أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته التي لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة.

وحاولت أجهزة الأمن القطرية طوال ليل أمس تسريب معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بأن المغدور راح ضحية حادثة سير إلا أن معارف القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه بعدة رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة انجلترا والسويد.

وترحم عدد كبير من أصدقاءه و معارفه على المجني عليه ونشروا له عدد كبير من الصور على منصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن السلطات القطرية نشطت في السنوات الأخيرة على تجنيس عدد من الرياضيين السودانيين في أنشطة كرة القدم والسلة والفروسية وحقق المجنسون السودانيين عدة بطولات باسم دولتهم الجديدة.