إصابة 19 في تفجير انتحاري استهدف صناديق الانتخابات في العراق

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأحد أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند بوابة مخازن صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات العامة البرلمانية ما أسفر عن اصابة 19شخصا في مدينة كركوك 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال مصدر في قيادة شرطة كركوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري فجر نفسه أمام البوابة الرئيسية لمخازن صناديق الاقتراع مما أدى إلى اصابة تسعة من عناصر الشرطة وستة من عناصر مكافحة الإرهاب وأربعة مدنيين وتدمير كبير في أكثر من عشر سيارات وأضرار بالمخازن دون أن تصب الصناديق بأية أضرار".

ووصف محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري التفجير بانه "عمل إرهابي كبير واستهداف لاستقرار كركوك".

وقال في بيان صحفي إن "استهداف مخازن المفوضية اليوم هو رسالة خطيرة لكن قواتنا ستتصدى لكل محاولات زعزعه أمن كركوك، وأن التفجير أدى إلى وقوع إصابات بين قواتنا البطلة لكن الصناديق لم تتأثر بأي ضرر كان، وهذا يجعلنا أكثر وحدة وتماسكا للحفاظ على أمن كركوك".

ومن المنتظر أن تسمح مفوضية الانتخابات للقضاة المنتدبون ببدء عمليات إعادة الفرز اليدوي للصناديق المؤشر عليها اعتراضات يوم الثلاثاء المقبل ابتداء من مدينة كركوك.