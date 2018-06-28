الإمارات: وفاء قطر بالتزاماتها الحل الوحيد لأزمتها

المصدر: لاهاي، الرياض - وام

أكدت دولة الإمارات أن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للمقاطعة المتمثّلة في دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً، والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ودعم خطاب الكراهية والتحريض. وأكد بيان صادر عن بعثة الإمارات في لاهاي موقف الدولة الواضح من الشعب القطري الذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك، وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء إلى المنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها، بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.

إلى ذلك، قرّرت الدول العربية الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرّة وجسيمة للحقوق السيادية كافة للدول الأربع، بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، ما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني، لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني. وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار «إيكاو» من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية التي يحق التظلم أمامها.