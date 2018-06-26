الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلاً في القدس ويتوغل في غزة

المصدر: وام

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة صباح اليوم منزلا في حي بيت حنينا شمال المدينة المقدسة بحجة البناء دون ترخيص.

وضربت قوات الاحتلال طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة ومنعت الصحفيين والمواطنين من الاقتراب من مكان الهدم.

من جهة أخرى توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اليوم بشكل محدود في منطقتين مختلفتين من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن أربع جرافات عسكرية إضافة إلى آلية عسكرية واحدة توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين إلى الشرق من بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما جرى توغل مماثل إلى الشرق من مدينة غزة بين موقع ملكة وناحال عوز العسكري.

وفي سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق شرق دير البلح والبريج وسط القطاع وخانيونس جنوب القطاع دون إصابات.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع دون إصابات.