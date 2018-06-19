إعفاء رئيس هيئة الترفيه السعودي من منصبه

المصدر: واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم أمراً ملكيًّا بإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، من منصبه.

وفي سياق متصل أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بترقية 66 عضواً في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة، واهتمامه الكبير والمستمر بشؤونه الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.