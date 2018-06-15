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الإمارات: تحرير المدينة يهدف إلى تعزيز الحل السياسي في اليمن

انهيار دفاعات الحوثي بالحديدة.. والمقاومة على مشارف المطار

المصدر:
  • عواصم - البيان، وكالات
التاريخ:

ألوية العمالقة تطلق نيرانها صوب تمركزات الحوثيين في مشارف الحديدة أي.بي.ايه

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أكدت دولة الإمارات أن العملية العسكرية الواسعة التي تجري لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي تتم استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية.

كما أكدت أن العملية تهدف إلى القضاء على الممارسات التعسفية لميليشيا الحوثي في تحديد مسار المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني.

كذلك تهدف العمليات إلى تعزيز التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، من خلال تغيير الواقع على الأرض. من ناحيته، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: «النصر قريب، وأقرب مما يتصوره الكثيرون» وأضاف: «نحن واثقون من تحرير الحديدة بدعم أشقائنا، والوضع الإنساني يحظى بالأولوية للحفاظ على أرواح وممتلكات المدنيين».

بالتزامن أحرزت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد من القوات الإماراتية، تقدماً كبيراً في المعارك الدائرة في الحديدة، وباتت على مشارف المطار، فيما أكد التحالف العربي أن العملية تهدف إلى ضمان وصول المساعدات من دون عوائق إلى الشعب اليمني عن طريق تحرير الميناء، إضافة إلى تأمين الممرات المائية الدولية، في إطار أهداف عملية «إعادة الأمل».

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