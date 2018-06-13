حشود ضخمة لمعركة الحسم في الحديدة

طالب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإخلاء الحديدة وترك الميناء سليماً.

وأكد معاليه على «تويتر» أن «احتلال الحوثيين غير الشرعي للحُديدة سيطيل الحرب في اليمن، وتحرير المدينة ومينائها سيفرض واقعاً جديداً، وسيجبر الحوثيين على التفاوض». وشدد على أنه «لا يمكن للحوثيين أن يأخذوا الحُديدة كرهينة من أجل تمويل حربهم وتغيير مسار المساعدات الإنسانية». وأكد أن «الإمارات والتحالف العربي مستمرون في تسريع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية،.

وعلى استمرار التزام التحالف طويل الأمد تجاه اليمن ودعمها له». وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، إن المهلة المتاحة للأمم المتحدة لإقناع الحوثي بإخلاء ميناء الحديدة انتهت ليل الثلاثاء. ميدانياً، دمر التحالف، بمشاركة وإسناد من القوات الإماراتية، تعزيزات عسكرية دفعت بها ميليشيا الحوثي بجبهة الحديدة وحطمت تحصينات دفاعية، ما أسفر عن مصرع عشرات الانقلابيين.

فيما دفعت المقاومة اليمنية بتعزيزات كبيرة لمعركة الحسم في الحديدة. وقصفت مقاتلات التحالف، بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للميليشيا في أطراف الجراحي كانت تستخدمها في قصف الأحياء السكنية.