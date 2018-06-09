التحالف العربي: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، السبت، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيد من حديد كل من يهدد مقدرات المملكة العربية السعودية وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وقال المالكي في بيان أن مركز عمليات المنطقة الجنوبية أعلن عن "استهداف مليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في تمام الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة من مساء اليوم لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد مدنيين اثنين في منطقة جازان بالسعودية"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار المتحدث إلى أن "المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين"، مشدداً على أن "هذه الأعمال العبثية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين".