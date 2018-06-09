وفاة وافد قفز من سطح المسجد الحرام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة 9:20 من مساء أمس باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي، ما نتج عنه وفاته فور سقوطه، وتم نقله إلى المستشفى، وجار استكمال إجراءات الاستدلال والتعرف إلى هويته، والتحقيق في أسباب قيامه بالقفز على الرغم من وجود سياج حديدي للحماية محيط بكامل السطح.