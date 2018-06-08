‭280‬ ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في المسجد الأقصى

قالت المديرية العامة للأوقاف في القدس إن 280 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى ساحات المسجد الأقصى من كافة محافظات الضفة الغربية بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.

وعمد بعض الشبان إلى محاولة دخول المدينة عبر تسلق الجدار من خلال الحبال أو السلالم لتجاوز منع قوات الاحتلال لهم.

ودعا خطيب الجمعة في المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم المسلمين إلى «التمسك بالمسجد الأقصى وعدم التفريط في بذرة من ترابه».

وشكر الخطيب كل من تمكن من الوصول إلى المسجد الأقصى رغم كل العقبات والعراقيل.