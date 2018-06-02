الإمارات تؤكد تمسكها بالحل السياسي في اليمن

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات، ضمن التحالف العربي، متمسكة بالتسوية السياسية في اليمن وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أن الأطراف اليمنية مسؤولة عن التوصل لهذا الحل.

ميدانياً بات تحرير الحديدة من قبضة الميليشيا الإيرانية قاب قوسين أو أدنى بفضل تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمنطقة المدمن في مديرية التحيتا بعد مواجهات مع الميليشيا أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي.

ولقي 10 من عناصر ميليشيا الحوثي حتفهم في مواجهات جديدة مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة شرق منطقة الفازة جنوب الحديدة خلال عملية تسلل فاشلة للحوثيين على الخط الساحلي.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية من أسر العشرات من عناصر الميليشيا وسط انهيار تحصيناتهم الدفاعية الرئيسة التي كانت تعول عليها.