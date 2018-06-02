إيران تبدأ سحب قواتها من جنوب سوريا

بدأت طهران بأسرع مما هو متوقع، تنفيذ صفقة روسية إسرائيلية تقضي بسحب قواتها والميليشيا الموالية لها من جنوب سوريا، وتسليم مواقعها للجيش السوري.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن القوات الإيرانية وميليشيا حزب الله بدأتا الانسحاب من مناطق تمركزهما في جنوب سوريا ودرعا. وقال مصدر عسكري معارض إنه لم يبقَ سوى جزء بسيط من القوات، ومن المتوقع اكتمال انسحابها خلال الأيام المقبلة. وكان الوضع في الجنوب السوري موضوع المحادثات المطولة بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في موسكو.