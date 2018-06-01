استشهاد مسعفة فلسطينية في الجمعة العاشرة ضمن مسيرات "العودة"



استشهدت مسعفة فلسطينية وأصيب نحو مئة شخص برصاص وقنابل الغاز التي أطلقها الجيش الاسرائيلي في الجمعة العاشرة للاحتجاجات ضمن مسيرات "العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال أشرف القدرة لوكالة فرانس برس "استشهدت المسعفة رازان اشرف النجار (21 عاما) برصاص الاحتلال في شرق خان يونس حيث أصيبت برصاصة في الصدر أثناء قيامها بدورها الإنساني في إسعاف المصابين".

وأوضح أن رازان أصيبت برصاصة قاتلة "بينما كانت مع طواقم المسعفين تقوم بإسعاف ونقل المصابين مرتدية معطفها الأبيض المميز للمسعفين".

وأكد أنها لم "تغادر ميدان العمل الإنساني والإسعاف التطوعي منذ بداية مسيرات العودة" في 30 مارس الماضي بمناسبة "يوم الارض".

وأكد القدرة إصابة نحو مئة فلسطيني بينهم 40 بالرصاص الحي والمتفجر من قبل جنود الاحتلال في الاحداث قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وتجمع عدة آلاف بعد عصر الجمعة قرب الحدود بناء على دعوة من الهيئة الوطنية العليا لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار" المشرفة على الاحتجاجات.